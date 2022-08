Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Vendredi 05 Août à 07H07

Aujourd'hui totalement fermé dû à son état de vétusté et des risques qu'il présente, le Pont suspendu de la rivière de l'Est connaît actuellement des travaux de restauration avec pour objectif de l'ouvrir aux piétons et cyclistes. Pour rappel, la Région Réunion est maître d'oeuvre pour la restauration du Pont suspendu. Les travaux ont débuté en octobre 2021 et se termineront en juin 2023. Le projet est estimé à 12 millions d'euros, cofinancé par le Feder à hauteur de 70%. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

