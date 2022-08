Ce mardi 16 août 2022, est jour de rentrée scolaire pour 219.660 écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion. Pour cette nouvelle année scolaire, la Région Réunion place l'éducation et la formation des jeunes au coeur de ses priorités. Alors que la collectivité est compétente en matière de gestion des lycées, elle déploie plusieurs dispositifs pour accompagner les élèves. Ce mardi, c'est au lycée Évariste de Parny à Saint-Paul que la Région a décidé de présenter ses mesures pour la rentrée. Et cette année, la Région l'a annoncé, les manuels scolaires seront gratuits pour l'ensemble des lycéens de l'île.

Huguette Bello le dit, "nous avons choisi de croire en l’école, une école qui sauve, une école du savoir, de l’élévation de chacun, de la solidarité et qui se donne comme ambition, l’excellence pour tous". Pour cette rentrée scolaire, la Région a alloué un budget de 251 millions d’euros aux lycées, "soit près d’un tiers du budget total de la Région", indique la présidente de Région. Dans ce budget, trois millions sont dédiés aux manuels scolaires, désormais gratuits pour tous.

- Les manuels gratuits pour les lycéens –

"Un enfant sur deuxest rattaché à une famille vivant en-dessous du seuil de pauvreté", commence Huguette Bello. Elle ajoute, "l’éducation est le seul ascenseur social qui permet de lutter contre la pauvreté, une pauvreté qui freine le potentiel de nos enfants".

C’est pourquoi, afin que les lycéens puissent avoir, "tous" accès aux manuels scolaires, la Région a décidé de rendre ces livres nécessaires à la connaissance, gratuits pour tous. "Auparavant, les livres étaient loués par les parents d’élèves, mais nous ne pouvons plus nous satisfaire d’un tel système couteux pour les familles", clame Huguette Bello. Désormais, "les familles n’ont plus à débourser pour avoir accès à une éducation de qualité". L’aide mise en place est donc de 120 euros pour avoir à disposition une collection de manuels scolaires. Une somme qui sera directement versée aux associations de parents d’élèves qui réalisent la mise à disposition des livres aux parents. "Le coût de la location est entièrement pris en charge par la Région, soit un gain d’achat d’une centaine d’euros pour les parents", ajoute la présidente de Région.

Cette opération, d’un coût de trois millions d’euros, "est la première étape pour permettre aux équipes de se préparer à leur rythme à la transition numérique de ces prochaines années", poursuit Huguette Bello. Elle précise, "ce plan prévoit l’accès libre au numérique dès cette rentrée et une généralisation d’accès aux ressources numériques dès 2023". Regardez

- Un véritable "cadeau" pour les familles –

Pour Thierry, père de deux filles scolarisées, la gratuité de ces manuels est un véritable plus. "Avant il fallait faire un chèque et faire la démarche pour se faire rembourser." "Là, aujourd’hui, quand on arrive ces livres sont disponibles gratuitement", ajoute-t-il. "Un plus pour nous car prendre des livres c’est un véritable budget", note le père de famille.

Pour lui c’est un plus, mais c’est également et surtout "un véritable cadeau pour les familles qui galèrent à faire des chèques et qui ne peuvent débourser une telle somme pour récupérer les livres", précise-t-il. Regardez

- Pousser les lycées vers la réussite –

Lors de sa dernière commission permanente, la Région Réunion a voté trente rapports, dont certains pour l’éducation.

Au titre de la Dotation Globale d’Équipement (DGE) pour l’exercice 2022 pour les 45 lycées publics, la commission permanente a attribué une enveloppe d’un montant maximal de 10.328.760 euros. L’objectif étant, d’offrir aux jeunes Réunionnais des outils pédagogiques leur assurant un niveau de compétence professionnelle favorisant leur insertion dans les entreprises locales, métropolitaines, européennes et celles de la zone de l’océan Indien. Doter les lycées d’équipements pédagogiques, techniques et mobiliers performants pour tenir compte de l’évolution technologique et des modes d’enseignement.

La commission permanente a répondu favorablement aux demandes de subvention d’équipement, au titre de l’exercice 2022, en faveur des cinq lycées privés placés sous contrat d’association. Cette subvention d’équipement est accordée dans un souci d’égalité de traitement entre lycéens du public et lycéens du privé, sur la base des effectifs inscrits dans les sections d’enseignement technologique, professionnel et agricole. L’enveloppe financière globale votée est de 170.000 euros.

La commission permanente a également validé la participation financière de la Région à répartir entre les 45 lycées publics de La Réunion, au titre de la compensation financière liée au gel des tarifs de la restauration et de l’hébergement scolaire en vigueur depuis 2010. Le montant à engager s’élève à 742.966 euros.

