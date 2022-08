Publié il y a 44 minutes / Actualisé le Jeudi 18 Août à 14H53

Mercredi 17 août 2022, la vice-présidente Amandine Ramaye était à la Plaine des Palmistes pour la pose de la première pierre de la médiathèque. Étaient à ses côtés le maire de la Plaine des Palmistes, Johny Payet, le président de la Casud et maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon, la conseillère Départementale, Sophie Arzal, et le député et conseiller régional, Jean-Hugues Ratenon. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

