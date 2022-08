Lundi 22 août 2022, au lycée Sarda Garriga à Saint-André, la présidente de Région, Huguette Bello, a présenté le nouveau dispositif régional : Numérisak. Ce cartable numérique, en faveur des élèves de seconde et de 1ère année de CAP, va ainsi améliorer les conditions de travail des élèves et compléter les modes d'apprentissage des élèves en dotant les primo lycéens d'un équipement informatique afin que tous les jeunes Réunionnais puissent disposer des mêmes possibilités d'accès au numérique.Étaient présents le proviseur du lycée David Rivière, le maire de Saint-André, Joé Bédier, l'inspectrice d'Académie, Sandrine Ingremeau, la rectrice d'Académie de La Réunion, Chantal Manès-Bonnisseau, ainsi que la vice-Présidente déléguée à l'éducation, Céline Sitouze. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

"La question du numérique à l'école se doit d’aller bien au-delà de la seule distribution de bons pour l’achat d’un ordinateur", souligne Huguette Bello, présidente de région. "Sans intégrer des manuels numériques, et sans que les enseignants soient dotés des mêmes outils, ces ordinateurs restaient souvent à la maison et ne trouvaient pas leur utilité à l’école. Avec le "Numérisak", la nouvelle majorité régionale souhaite faire passer l’ordinateur dont bénéficie l’élève d’une logique individuelle et souvent ludique, à celle d’un véritable outil pédagogique de travail collectif", assure-t-elle. "16.000 élèves vont être dotés cette année", annonce Madame Bello.

Voilà pourquoi le "Numérisak" repose sur trois volets solides et complémentaires : les équipements, l’accès à des ressources pédagogiques et l’interconnexion entre les élèves et leurs enseignants.

- Les équipements, d’abord, sont bien sûr importants et se doivent d'être de qualité. Les bons de 350 euros par élève continueront à être distribués et permettront l’achat chez un fournisseur agréé par la Région d’un ordinateur

portable configuré et doté d’un écran tactile de 14 pouces. Il s’agit ici d’un effort financier de 5,5 millions d’euros annuel.

- Second volet : l’accès en ressources pédagogiques en ligne. La collectivité a décidé d’introduire ces ressources numériques pédagogiques pour les classes de seconde et de 1ère année de CAP (Certificat d'aptitude professionnelle). Ces

ressources en ligne sont de véritables manuels scolaires numériques à disposition des lycéens. Pour permettre le développement du manuel numérique dans nos lycées, une subvention de 85 euros par élève est attribuée à chaque établissement pour l’acquisition de licences numériques.

Sur la base des effectifs de la rentrée scolaire 2021-2022 et compte tenu de la progressivité de la mise en place de ce dispositif, 16 000 potentiels bénéficiaires, ce qui correspond aux effectifs de seconde et de 1ère année de CAP, pourraient être concernés par cette aide, pour un coût total estimé à 2 millions d’euros pour la Région.

Ce dispositif accompagne la première phase de mise en place de l’accès aux ressources pédagogiques numériques gratuites en faveur des lycées. Cette première étape vise à permettre aux équipes éducatives et aux élèves de se préparer à leur rythme et selon leurs choix pédagogiques à la transition numérique qui va s’opérer ces prochaines années, en bénéficiant à la fois des manuels scolaires papiers et des manuels numériques.

Le calendrier de mise en œuvre de ce plan régional numérique éducatif prévoit un accès au manuel numérique pour les classes de seconde et de 1ère année de CAP des lycées dès cette rentrée et une généralisation de l’accès aux ressources numériques à tous les niveaux, donc de première et de terminale, dès 2023.

- Enfin, le troisième volet du "Numérisak" est l’interconnexion des élèves et des enseignants afin de favoriser le travail collaboratif. C’est la raison pour laquelle, un équipement informatique équivalent à celui de l’élève sera mis à disposition de chaque professeur qui le souhaite en classe de seconde et en 1ère année de CAP. Cet effort supplémentaire de la Région a pour vocation d’homogénéiser les équipements dans la classe, et ainsi faciliter et fluidifier la communication entre élèves et enseignants.

La collectivité participe ainsi à la construction progressive d’une classe numérique, la "Numériklas". Cette interconnexion entre élèves, enseignants et parents, le "Numérisak" a souhaité la renforcer en garantissant à chaque famille un accès internet par la mise en place d’une aide à la connexion à la maison pour les familles les plus modestes de 240 euros par an.

Avec ce plan numérique, ce "Numérisak", la Région Réunion souhaite améliorer les conditions d’apprentissage de nos élèves, moderniser nos lycées et les mettre à la hauteur des défis de demain auxquels se prépare, dès aujourd’hui, notre jeunesse réunionnaise. Au total, ce sont 8 millions d'euros qui ont été investis pour ce dispositif Numerisak et Numériklass.

Huguette Bello l’affirme : "Nos vies ont été bousculées par l’émergence du numérique, dans nos foyers, au travail, dans nos déplacements, dans notre manière de communiquer. Le numérique est partout. L’école est un lieu de connaissance et de savoir. Si le numérique doit y avoir toute sa place à l’école, il faut aussi donner la place à une véritable stratégie pour une meilleure école. Une révolution est en cours, celle du numérique éducatif, intégrant à l’ordinateur des ressources pédagogiques essentielles. Elles seront accessibles aussi bien à l’élève et qu’aux enseignants. Nous aurons ainsi des classes interconnectées".

Pour le maire de Saint-André, "Numérisak, est un dispositif plus adapté, plus innovant et plus inclusif. Ce partenariat entre la Région et l’Académie de La Réunion est primordial".

"C’est une étape importante", pour la Rectrice d’Académie, "celle de la transformation de la pédagogie pour permettre une école du 21ème siècle, une école plus juste, plus inclusive. L’école est à l’heure d’un grand bouleversement, que la crise Covid a d’ailleurs accéléré. Notre rôle est donc de faire en sorte que ces usages nouveaux soient porteurs de sens et de réussite pour nos élèves."

La vice-présidente de l’éducation Céline Sitouze dit être heureuse. "L’intérêt de ce nouveau dispositif est de proposer un véritable outil pédagogique. Un sac à dos pèse jusqu’à près de 7kgs avec tous les manuels scolaires. Avec ce dispositif, qui intègre les manuels scolaires numériques, cela représente un poids d’1,4kg".

Cette séquence de présentation du dispositif s’est suivie d’une application directe avec une démonstration concrète d’une Numériklass dans un cours de mathématiques de Madame Florence Grondin Lebon.

"L’école est la mère des batailles. C’est le cœur battant de La Réunion. Ce nouvel outil permettra de moderniser nos lycées et préparer nos élèves aux défis de demain. C’est l’avenir de La Réunion", termine Huguette Bello.