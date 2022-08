Durant cette rencontre avec les acteurs présents, il était question d’échanger autour de la mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle (CEP), qui est un dispositif proposant de faire le point sur sa situation professionnelle et permet d’établir un projet d’évolution professionnelle. L’objectif est donc d’anticiper de futures reconversions, reprises ou créations d’activités.

