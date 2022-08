Ce dimanche 28 août à 12h15, les agents de la Région Réunion ont opéré à l'ouverture partielle de la Nouvelle Route du Littoral dans le sens Nord/Sud. Toute la matinée, la route du Littoral était fermée pour permettre des travaux de purges dans la zone des Potences. Nous relayons le post de la Région Réunion.

La Présidente de la Région, Huguette BELLO, l’avait annoncé en conférence de presse. La mise en service de ce premier tronçon de la NRL permettra de sécuriser un axe routier à risque et de supprimer les basculements côté mer sur le tronçon correspondant de l’actuelle Route du Littoral en cas de fortes pluies.

Rappelons que la raison d’être de cette route est avant tout sécuritaire, il s’agit de livrer aux usagers de la route, un axe routier totalement sécurisé. Des choix réalistes ont dû être faits pour relancer un chantier qui était à l’arrêt et qui était soumis aux aléas récurrents de l’accès aux matériaux.

C’est pour cette raison que la nouvelle mandature du conseil régional a opté pour un choix rationnel, en retenant l’option du viaduc, pour finir cette route.

Les accords de Matignon 3, signés entre le Premier Ministre et la Présidente du Conseil Régional le 16 mars 2022, déterminent les conditions de financement de ce second viaduc, avec une contribution de l’Etat à parité avec la Région, soit 420 millions chacun, sur un montant maximum de 846 millions.

Dans l’attente de la construction de ce second viaduc entre La Grande Chaloupe et La Possession, la collectivité a relancé le chantier pour terminer les travaux nécessaires à l’ouverture du premier tronçon de la NRL, entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe.

