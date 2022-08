Le mercredi 24 août 2022, la Présidente de Région, Huguette Bello, accompagnée des Vice-Présidentes Lorraine Nativel, Karine Nabenesa et Céline Sitouze, s'est rendue dans les locaux de l'École de la Seconde Chance à Sainte-Marie. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

"On forme de très jeunes Réunionnais pour leur donner le goût de l’apprentissage. Nous voudrions faire plus et mieux pour mettre ces jeunes sur le rail de la formation et de la liberté, car le travail c’est la liberté."

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion