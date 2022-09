Jeudi 1er septembre 2022, Karine Nabenesa, vice-présidente de la Région Réunion, s'est rendue à l'inauguration de l'agence Chatel de la Caisse d'Epargne à Saint-Denis. Étaient présents, Georges Marie Auré, président de la SL Réunion, Raihanah Valy, élue de la Ville de Saint-Denis, Jeannick Atchapa, vice-président du Département de La Réunion, Alain Law Man Yo, directeur de l'agence Chatel et Christine Fabresse présidente du directoire de la Caisse d'Epargne CEPAC. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

La Région Réunion, dans le cadre du projet de mandature est mobilisée sur un objectif : la préservation et le confort du tissus entrepreneurial réunionnais.

Cet événement intervient juste après la présentation du nouveau plan régional de développement économique, "La nouvelle économie", dont les priorités sont : la création d'activité, la valorisation et l'internationalisation de l’économie et le développement des secteurs porteurs en matière d'emplois.

Pour Karine Nabenesa, "les acteurs du secteur bancaire joueront un rôle fondamental dans cette stratégie et seront des interlocuteurs privilégiés. Comptez sur nous pour être des partenaires attentifs mais aussi exigeants".

Elle ajoute : "Je veux aussi avoir un mot au sujet de la transmission des entreprises. C'est une autre préoccupation majeure de la Région. C'est un autre défi qui s'impose à nous au regard des bouleversements démographiques. Plus de 30% des entreprises réunionnaises appartiennent à des personnes âgées entre 55 et 75 ans et se retrouvent donc potentiellement en voie d'être transmises. Il est donc question ici de préserver la dynamique économique de notre territoire, sauvegarder les emplois et protéger les savoir-faire. Sur cette problématique, aussi, les acteurs bancaires auront un rôle majeur à jouer".

