Ce mercredi 7 septembre 2022, Emmanuel Macron a convié à un dîner de travail une cinquantaine d'élus des collectivités d'outre-mer. L'objectif étant de trouver des solutions aux problématiques spécifiques de ces territoires. Cette invitation fait suite à l'appel solennel lancé à l'État pour un changement profond de la politique des outre-mer. Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, avait signé cet appel nommé " Appel de Fort-de-France ". Un agenda doit être mis en place pour travailler sur l'ensemble des problématiques des Outre-mer et refondre un système jugé dépassé, indiquent nos confrères d'Outre-mer La 1ère.

En amont du repas donc, Emmanuel Macron a pu échanger avec les signataires de cet appel lancé à l’État. Pour rappel, le 17 mai, les présidents des régions Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Martinique, Saint-Martin et Guyane, avaient lancé cet appel solennel à "refonder la relation entre (leurs) territoires et la République par la définition d'un nouveau cadre permettant la mise en œuvre de politiques publiques conformes aux réalités de chacune de (leurs) régions".

Les présidents de régions veulent associer "la pleine égalité des droits" avec la reconnaissance de leurs "spécificités", notamment par une "réelle domiciliation des leviers de décision au plus près de (leurs) territoires".

Lire aussi - "Appel de Fort-de-France" : des élus ultramarins demandent un "changement profond de la politique outre-mer de l'Etat"

- Un calendrier mis en place -

À la sortie de cette rencontre avec le président de la République, Serge Latchimy, président du conseil exécutif de Martinique, s'est dit, "très agréablement surpris de l'esprit d'ouverture". "Nous sommes très satisfaits, parce que nous voulions être reçus par le président de la République et c'est chose faite", s'est réjoui le président du conseil général de Guadeloupe Ary Chalus.

Le PR @EmmanuelMacron a reçu les élu.e.s des #OM avec urbanité, respect et courtoisie. La parole était libre sur les 3 thèmes choisis , sécurité et immigrat*;dévpt éco et rayonnemt;atouts , mémoire et culture. Des engagemts et 1 feuille de route ont été pris. Bonne réunion. pic.twitter.com/j2nB8HGPqe — Victorin LUREL (@VictorinLurel) September 7, 2022

"L'appel de Fort-de-France vit. Nous avons remis la politique au cœur du débat. Maintenant, il faut traduire cet appel en des choses extrêmement concrètes", souligne Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique. "La porte est ouverte pour un agenda" de travail sur ces thèmes, "mais aussi et surtout, sur la question des évolutions institutionnelles et statutaire", ajoute-t-il.

- Sécurité, emploi, vie chère… -

La sécurité, l’emploi, la vie chère et les infrastructures en Outre-mer étaient au centre des discussions, relatent nos confrères d’Outre-mer La 1ère. Lors de ce repas, Emmanuel Macron était entouré d’Élisabeth Borne, de membres du gouvernement et tous les préfets d’Outre-mer ont reçu les parlementaires, les présidents des exécutifs, les présidents des associations des maires et les députés européens de la Réunion de Mayotte, de la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le but de cette réunion de travail est de "partager les diagnostics et proposer des solutions", a indiqué l’Élysée. L'objectif est de parvenir, avec les élus, à renforcer l'efficacité de l'action publique outre-mer tant du côté de l'État que des collectivités concernées. Le chef de l'État souhaite partir des attentes des habitants des outre-mer et de leur apporter des réponses le plus adéquates possibles, organisationnelles, réglementaires, législatives, dans la continuité de son action engagée au profit des outre-mer depuis son premier quinquennat.



www.ipreunion.com/[email protected]