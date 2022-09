Mercredi 7 septembre 2022, Amandine Ramaye, 6ème vice-présidente de la Région Réunion, déléguée à la démocratie participative a représenté la collectivité régionale à Saint-André, pour l'inauguration du festival "Festi-Plantes" aux côtés de Primila Cevamy, adjointe au maire et Joé Bédier, maire de la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

Jusuqu'au dimanche 11 septembre, nombreux sont ceux qui pourront découvrir les stands et festivités présents au parc du colosse pour le festival "Festi-Plante".

"Cet événement populaire met en lumière la richesse de notre flore et rappelle que nous devons chérir et protéger notre

biodiversité avec la plus grande précaution", explique Amandine Ramaye. "Il met aussi en lumière un véritable savoir faire horticole qui mérite d'être encore mieux accompagné et développé. Nous avons de grandes ambitions pour l'horticulture réunionnaise ! Nous croyons dans la force de notre territoire et de l'attachement que beaucoup d'entre vous ont pour ce terroir qui fait notre fierté. Festiplantes en est une formidable vitrine", ajoute-t-elle.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Région Réunion ou sur sa page Facebook.