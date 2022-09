Mercredi 7 septembre 2022, le Conseiller régional, Jean-Pierre Chabriat, s'est rendu au Musée Stella Matutina à Saint-Leu, dans le cadre de la concertation du SRDEII - Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation et d'Internationalisation. Ce troisième jour de consultation était dédié à l'atelier "Economie circulaire et économique". Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

Pour Jean-Pierre Chabriat, "les participants montrent une réelle volonté d’agir pour rendre notre territoire davantage résilient et davantage durable".

"La nouvelle économie, c’est un engagement symbolique fort, une économie moderne, compétitive, innovante et connectée, une économie, qui assure l’ancrage territorial et qui permet de répondre aux enjeux majeurs et sociaux de notre territoire. Il faut tendre vers une économie circulaire et non plus linéaire, et donner ainsi une valeur ajoutée, un sens à notre société. L’objectif est clair, réussir cette transition pour une Réunion 2030 plus autonome et compétitive", ajoute-t-il.

"L’économie circulaire est générateur d’activités et donc générateurs d’emplois. Nous voulons un territoire robuste, dynamique, résilient, un territoire d’avenir. Cette nouvelle stratégie s’écrit avec tous les Réunionnais", explique-t-il.

La Région Réunion construit la future stratégie de développement économique de La Réunion en concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés.

Une consultation citoyenne est également disponible. Rendez-vous ici.