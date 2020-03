Ce jeudi 5 mars 2020, un nouveau bateau de croisière va accoster au Port. Depuis l'apparition de cas de coronavirus en métropole, une partie de la population s'inquiète de ces arrivées massives de touristes. Avec à son bord 2.700 passagers, l'Aïdablu pourrait donc soulever une nouvelle vague de colère chez quelques personnes. Déjà ce week-end, des manifestants se sont retrouvés à l'entrée du port-est pour protester contre l'accostage de deux navires.

Dimanche, des heurts ont même éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants, des tirs de galets et de grenades lacrymogènes se sont opposés. Une personne a par ailleurs été interpellée.

Certaines personnes considèrent que les mesures de sécurité sont trop faibles face à l'épidémie de coronavirus qui touche de nombreux pays aujourd'hui, dont la France. Si aucun n'a été confirmé à La Réunion, l'afflux de nombreux touristes en inquiètent certains. Cinq cas suspects ont été contrôlés ce mardi, mais les tests se sont révélés négatifs. A l'heure actuelle, des masques sont distribués aux vacanciers, ainsi que des flyers d'information.

Avant l'autorisation de débarquement, une liste mentionnant la date et le lieu d’embarquement des membres d’équipage et des passagers est communiquée. En l’absence de contre-indication, l’ARS établit ensuite un document intitulé "Libre pratique". Ensuite, juste avant l’arrivée du navire, la Capitainerie et le CROSS prennent à nouveau contact avec le commandant de bord pour savoir si la situation sanitaire est inchangée depuis sa première déclaration.

Dans le cas de l'Aïda, "aucun embarquement de membre d’équipage ou de passager en provenance d’un pays à risque n’a été signalé sur les 14 derniers jours et l’ARS a émis la libre-pratique, permettant ainsi l’escale en toute sécurité" a précisé le Grand Port.

Imaz Press sera présent sur place pour accueillir les passagers, et couvrir une éventuelle nouvelle manifestation. Suivez-nous.

Pour aller plus loin :

Le port se prépare à accueillir le paquebot Aïdablu ce jeudi

Covid-19 : le point sur les mesures de sécurité prises au port

Sun Princess : affrontements entre manifestants et policiers au port-est, une personne interpellée

Coronavirus : "on est prêt en cas d'épidémie" affirme la préfecture

Deux nouveaux paquebots accostent à La Réunion, l'inquiétude grandit sur les quais