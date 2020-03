Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 38 minutes

Aucun cas de coronavirus n'est recensé à La Réunion. Comme l'ensemble des territoires des outre-mer, l'île en alerte de stade 1. Comme partout en France l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes s'applique à tous les événements "à l'exception des manifestations qui concourent à la continuité de la vie de la Nation (concours, examens, etc..)". Ces décisions ont été confirmées ce lundi 9 mars 2020 au cours d'une réunion de la "Task Force Interministérielle dédiée aux territoires d'outre-mer e(...) composée de l'ensemble des départements ministériels. À titre exceptionnel, elle a aussi associé les préfets des 5 départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon" indique le ministère des outre-mer (Photo rb/www.ipreunion.com)

