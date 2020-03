Mercredi dernier, le 4 mars 2020, le préfet Jacques Billant, la directrice de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Martine Ladoucette, et le recteur d'académie Vêlayoudom Marimoutou avaient invité la presse pour le premier point hebdomadaire sur l'évolution du coronavirus à La Réunion, et les dernières mesures de prévention. Aujourd'hui, mardi 10 mars 2020, où en est l'application concrètes de ces mesures, en cette période de vacances scolaires ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

Parmi ces annonces, l’ARS avait évoqué un site internet pour tenir les Réunionnais informés en temps réel, ainsi que la mise en place d’un forum pour répondre à leurs interrogations. Vous êtes plusieurs à avoir remarqué que les liens sur leur site renvoyait vers celui du ministère des Solidarités et de la Santé. La raison est simple, se justifie l’ARS :

“Le site internet du gouvernement est mis à jour, au-delà de notre site de l’ARS où on a les communiqués de presse. Il y a des informations quotidiennes sur l’évolution de la situation. Il y a constamment des informations nouvelles, nous a-t-on expliqué. Sur la situation épidémiologique, c’est un lien qui renvoie vers Santé Publique France, puisque c’est eux qui centralisent les chiffres pour la France, et qui alimentent ceux du Premier ministre pour ses points presse.”

- Des lives vidéos à venir -

Concernant le forum auquel faisait allusion Martine Ladoucette, il s’agit en fait de directs vidéos sur la page Facebook de l’ARS, où chacun sera libre de lui poser directement des questions. “La directrice a déjà fait des vidéos explicatives. On a prévu d’organiser des lives. On n’a pas encore défini une date, mais ça fait partie des projets qu’on va développer.”

En attendant les Réunionnais peuvent toujours se diriger vers le site du ministère où sont déjà organisés des questions/réponses. “Le ministère a mis en place ce site et ce forum pour pouvoir répondre à toutes les questions que se pose la population. C’est vraiment mis à jour en temps réel. On avait commencé à mettre ces questions/réponses sur notre site, mais les informations évoluent tellement vite qu’elles deviennent obsolètes. Eux ont mis en place une équipe pour être plus réactifs, c’est pour ça que l’on renvoie vers le site du ministère, comme beaucoup d’ARS.”

Des informations à la source des instance nationales qui ont donc les dernières nouvelles quant à la propagation du coronavirus. “Notre site va certainement évoluer. On a fait de cette façon pour que ce soit plus simple de se tenir informé. À partir du moment où on aura un cas à La Réunion, les informations locales prendront forcément le dessus. Pour le moment, on n’a pas d’informations différentes sur les modes de contamination, les symptômes, les gestes barrières... ”, affirme-t-on à l’ARS.

- "Pas de liste" -

En cette période de vacances scolaires, l'Académie de La Réunion tient également à rassurer, tout en clarifiant qu'il n'a jamais été question de liste pour les élèves voyageant dans des zones affectées par le coronavirus. "Nous avon mis en ligne deux formulaires sur le site de l’Académie et nous recommandons simplement aux familles et au personnel, s’il vont en vacances à l’extérieur, dans des zones touchées par la contamination, de le faire savoir. "

Aucune consigne n'a par ailleurs été transmise aux établissements scolaires ni aux parents d'élèves avant le début des vacances. "On attend la rentrée le 23 mars pour voir où en est la situation, on s'adaptera à ce moment-là. On est dans un cadre général, ce ne sont que des recommandations. On fait appel à la responsabilisation individuelle. Dès qu’on allume la radio, la télévision, il y a des tas de canaux d'informations pour que les Réunionnais sachent qu'ils doivent mentionner s'ils vont dans des zones à risque."

Dans un communiqué, la Préfecture rappelle que l'objectif du stade 1, où se trouve La Réunion, est de garantir la lutte contre l'entrée du virus. "Dans les zones où des porteurs du virus ont été identifiés, les déplacements des personnes touchées sont limités et la zone est circonscrite pour éviter tout contact pour une période de 14 jours." Autant de clarifications qui se veuleut porteuses de calme et préparation dans le cas de l'arrivée du virus sur l'île.

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com