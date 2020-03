Les précisions du docteur Guy Henrion du SAMU

Lors de l'appel au 15, la demande et la gravité de la demande sont analysés dans la un premier temps, explique Guy Henrion. Le SAMU fait face à plus de 2000 appels par jour.

"On a augmenté la présence médicale afin de pouvoir répondre à ces appels". Cette procédure est bien mise en place et "rodée" ajoute le docteur. "En cas de niveau 2 ou 3, le SAMU restera la porte d'entrée des patients." Le SAMU assure qu'il restera toujours en appui de la médecine de ville pour les cas graves.

"Nous avons de très nombreux appels, on comprend l'inquiétude. Mais évitez les contacts physiques pour les personnes les plus fragiles notamment à l'hôpital. Attention, signalez-vous aux équipes soignantes afin que l'on vous donne de quoi vous protéger. Les appels au SAMU sont un peu trop nombreux. Les cas possibles c'est : avoir des symptômes et/ou de la fièvre et un voyage. Quand il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de transmission. Le coronavirus nécessite un portage de quelqu'un qui revient de voyage."