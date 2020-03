Alors que les cas de coronavirus continuent de se multiplier en métropole, La Réunion reste pour l'instant épargnée en ce mercredi 11 mars 2020. Cependant, le territoire reste soumis aux mêmes règlementations, et certains événements prévus pour les semaines à venir vont devoir être reportés, voire annulés. Imaz Press fait le point sur les changements à prévoir.

• Vie politique



Les municipales approchent, et les meetings politiques vont donc se multiplier aux quatre coins de l'île. Si les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont dorénavant interdits, et ce jusqu'au 15 avril prochain, ces réunions politiques sont exemptées de cette interdiction.

En effet, les meetings tombent sous le coup " des rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la nation". La campagne électorale pourra donc suivre son cours normal pour les deux semaines à venir.



• Tourisme



Les acteurs du monde du tourisme sont inquiets. Si les chiffres officiels de la baisse de profits observée ces dernières semaines ne sont pas encore disponibles, le milieu du tourisme est formel : ils ne seront pas bons. Les agences de voyages observent toutes des annulations et des reports de séjour de la part de leurs clients. "Ce sont d'ailleurs plus d'annulation que de report qui sont effectués" souligne l'agence Marines Voyage.



Chez Air Voyages, ce sont 30 à 40% des réservations qui ont été annulées ces derniers temps. "Il y a eu quelques reports de séjour, mais globalement ce sont beaucoup d'annulations que nous recevons" déplore l'agence. Des promotions ont d'ailleurs été mises en place, notamment vers Maurice, pour tenter d'endiguer les dégats de l'épidémie.



Une réunion organisée par la Fédération réunionnaise du tourisme (FRT) et par l'Ile de La Réunion Tourisme (IRT) sera tenue très prochainement pour faire le point sur la situation. "Bien évidemment, nous sommes inquiets quant aux conséquences de cette épidémie, qui impacte les agences de voyages, mais aussi le secteur de l'hôtellerie et de la restauration" précise la FRT.

A noter que les voyages vers et depuis La Réunion sont parfaitement autorisés. "C'est la peur qui a gagné du terrain" regrette les agences de voyage.



• Culture



Ce mardi, les services de la préfecture été en recensement des divers événements culturels en préparation dans l'île jusqu'au 15 avril. A ce stade, aucun événement n'a été annulé.



Par ailleurs, l'organisateur des concerts de Kaf Malbar et Joe Dwet à la Ravine Saint-Leu a eu la confirmation que ces deux événements étaient maintenus ce mardi et mercredi. Malgré la présence attendue de 1.500 personnes, la salle de concert est en plein air. L'interdiction de rassemblement n'a donc pas été étendue pour cet événement.



• Vie scolaire



Si les vacances scolaires ont débuté, les mesures sanitaires restent effectives. Tout voyage scolaire à l'étranger a été annulé, et les voyages en zone de "cluster" en métropole aussi.

Le rectorat précise que les familles s'étant rendu dans l'hexagone à l'occasion des vacances sont invitées, en cas de séjour en zone de contamination, de le renseigner aux établissements concernés. Les mesures sanitaires seront les mêmes pour ces familles que pour tout voyageurs arrivant actuellement dans l'île.



Les centres aérés, qui accueillent les enfants en cette période de congés, restent ouverts pour toute la durée des vacances.



• Événements sportifs



La question reste en suspens pour de nombreuses rencontres : championnats de France de natation junior, épreuves d'athlétisme... Leur maintien n'est pour l'instant pas décidé. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les rencontres de football à La Réunion ne seront pas annulées. Par contre, les mondiaux de beachtennis, qui devaient se tenir à Saint-Gilles, ont été reportés du 21 au 25 octobre.



• Transports



Si la question peut se poser en métropole, à La Réunion, aucun transport en commun ne peut accueillir un millier de personne en un même endroit. Il n'y aura donc aucune incidence sur le fonctionnement des différentes lignes de bus de l'île.

