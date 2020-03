Deux semaines après son premier accostage à La Réunion, le Costa Mediterranea de la compagnie Costa Croisière revient dans l'île. 300 Réunionnais sont présents à bord. Ces derniers n'auront pu profiter que de Maurice lors de leur séjour, les Seychelles et Madagascar ayant refusé de laisser le navire accoster.



Cela fait donc plus d'une semaine que les vacanciers n'ont pas posé le pied sur la terre ferme. Si des touristes chinois et italiens sont présents à bord, le Grand port de La Réunion a indiqué que ces derniers n'avaient pas été dans leur pays d'origine ces 14 derniers jours, et sont donc autorisés à débarquer dans l'île.



A leur arrivée, les touristes se verront remettre un flyer d'information sur les précautions à prendre et la marche à suivre en cas d'apparition de symptômes. La possibilité d'interdire l'accostage des paquebots n'a pas été considérée par les autorités sanitaires.



L'arrivée de ces navires ont enclenché des tensions dans l'île. Des manifestants se sont regroupés à l'arrivée de plusieurs d'entre eux. Des heurts ont même éclaté lors de l'arrivée du navire Sun Princess le dimanche 1er mars entre manifestants et forces de l'ordre. Un dispositif a donc été mis en place lors du dernier accostage en date.



Imaz Press sera présent sur place pour faire le point sur la situation. Suivez-nous.

