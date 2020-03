Le tout premier cas de coronavirus-covid19 de La Réunion a été confirmé ce mercredi 11 mars 2020 par la préfecture et l'Agence régionale de Santé. Le patient, un homme âgé de 80 ans de retour d'un voyage aux Etats-Unis et qui a transité par Paris avant son retour à La Réunion, a été prise en charge par le SAMU. Il a été transféré au Centre hospitalier de Bellepierre à Saint-Denis, où il a été placé à l'isolement. Cela porte à douze le nombre de cas confirmés dans les Outre-mer. Mayotte est l'unique territoire ultramarin a ne pas être impacté par le virus actuellement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Son état de santé ne présente pas de signe de gravité. Les investigations de l’Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé publique France sont en cours pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec cette personne" explique la préfecture. La Réunion est toujours en stade 1 de gestion de l’épidémie de Coronavirus-covid 19. "L’évolution vers le stade 2 n’est pas envisagée pour l’heure" souligne le communiqué.

Ce mercredi matin, la préfecture avait annoncé que "cette épidémie est clairement inévitable à La Réunion, la question est de savoir quand". C'est maintenant chose faite. Des mesures d'urgence ont déjà été annoncées pour se préparer à l'éventualité de l'apparition du virus à La Réunion : la préfecture demande aux maires d'installer des points de lavage des mains dans les bureaux de vote, le service réanimation du CHU nord va bénéficier de 10 lits supplémentaires, 300 médecins libéraux ont déjà été formés, un partenariat avec les pompiers est en préparation pour acheminer les cas possibles de coronavirus une fois l'appel au 15 effectué.

Le patient pris en charge au CHU Nord

Selon le protocole en vigueur, cette personne est placée à l’isolement dans le service compétent à la prise en charge de la pathologie au sein du CHU Nord. Un homme de 80 ans, de retour d’un voyage aux Etats-Unis, qui a transité par Paris avant son retour à La Réunion. Son état de santé ne présente pas de signe de gravité ce jour.

La Réunion reste au stade 1

Le passage au stade 2 n'est cependant pas prévu pour l'instant malgré l'apparition de ce premier cas. L’ARS et la cellule régionale de Santé Publique France procèdent actuellement à l’identification et au suivi des personnes dites "contacts", c’est à dire les personnes qui ont été en contact proche avec le cas et qui auraient donc pu être exposées au virus.

"Chaque personne contact fera l’objet de préconisations adaptées à son niveau d’exposition et notamment de mesures de confinement pour éviter et limiter toute propagation épidémique possible" précise la préfecture. En cas d’apparition des signes de la maladie, elles seront prises en charge par les équipes du CHU Nord, établissement de première ligne dans la prévention et gestion du coronavirus.

Aucune mesure restrictive, hormis l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes en vigueur à l'échelle nationale, n'est mise en place. Si certains événements et manifestations sportives ont déjà impactés par cette restriction, la bonne tenue du premier tour des élections municipales, ce dimanche, n'est pas remise en cause.

La veille, la Préfecture rappelait dans un communiqué que l'objectif du stade 1, où se trouve La Réunion, est de garantir la lutte contre l'entrée du virus.

1.784 cas confirmés dans toute la France ce mardi

Le dernier bilan officiel, mardi soir, faisait état en France de 33 décès (contre 25 lundi) sur les 1.784 cas confirmés. 86 malades sont en réanimation. Toutes les personnes décédées sont des adultes et pour 23 d'entre elles étaient âgées de plus de 75 ans.

Pour le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, "le passage au stade 3 devrait arriver dans les prochains jours", pouvant accentuer localement certaines contraintes face au coronavirus. La contagion, qui touche désormais le gouvernement avec un ministre contaminé, approche du "stade 3" épidémique.

