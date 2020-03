Trois cas avérés de coronairus à La Réunion

Au premier test positif de coronavirus à La Réunion sont venus s'ajouter deux nouveaux cas confirmés ce jeudi 12 mars 2020. Dans un communiqué, la Préfecture ne précise pas si ces deux patients ont été recensées parmi le groupe de personnes qui a participé au même voage que le premier cas avéré, un Réunionnais de 80 ans de retour des Etats-Unis et qui a transité par Paris avant de revenir à La Réunion.

Lire aussi : Coronavirus : un cas à La Réunion, 34 personnes "co-exposées"

La Préfecture ne donne pas non plus d'indications sur l'état de santé des deux nouveaux malades, ni sur leur mode de traitement, à l'hôpital ou chez elles en confinement. "Des précisions seront apportées dès que possible sur les parcours de ces personnes", informent les autorités. L’Agence régionale de santé la cellule régionale de Santé publique France mènent dès à présent une enquêt pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces deux patients.

Le premier patient de 80 ans est, lui, hospitalisé à l'isolement au CHU de Bellepierre. "Son état de santé ne présente pas de signe de gravité", annonce l'Agence régionale de santé.

Lire aussi : Coronavirus : deux nouveaux cas avérés à La Réunion

Epargnée par l'épidémie jusqu'ici, La Réunion vient de connaître ses trois premiers cas en moins de 24 heures, mais demeure au stade 1 d'alerte. Le préfet Jaques Billant justifait, mercredi, le maintien à ce stade par le fait qu'aucun signe ne porte à croire que le "virus circule sur l'île", pour le moment.