La Covid-19, maladie provoquée par le nouveau coronavirus, est souvent comparée à la grippe. Même si les symptômes sont proches, les deux virus sont pourtant bien différents. Le coronavirus montre un taux de mortalité légèrement plus élevée. Contrairement à la grippe, il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus. Certes il ne faudrait pas tomber dans la psychose, mais dire que le coronavirus est une "grosse grippe" est complètement faux. Explications

La Réunion compte à ce jour 4 cas confirmés de coronavirus, le tout premier ayant été déclaré ce mercredi 11 mars 2020. Jusqu'ici épargnée, l'île rejoint donc la liste des régions françaises touchées par le virus, bien que cela soit pour l'instant à faible échelle.

On lit de part et d'autre que la Covid-19, la maladie issue du nouveau coronavirus, n'est cependant rien d'autre qu'une "grosse grippe". Le nombre de morts par an de la grippe est d'ailleurs souvent cité pour comparer les deux virus. Rien à voir cependant, il s'agit bien de deux maladies différentes, avec des symptômes semblables mais des critères qui diffèrent.

• Des symptômes fortement semblables

Les symptômes sont quasiment les mêmes que ceux d'une grippe. Comme nous expliquait la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) Martine Ladoucette lors d'une interview privée avec Imaz Press : "il s'agit de difficultés respiratoires, de toux et de fièvre de l'ordre de 38 degrés". Fièvre souvent accompagnée de maux de tête.

Le processus de contamination est également similaire puisque la transmission se fait par gouttelettes lorsque l'on tousse ou bien qu'on éternue. Les virus de la grippe et du Covid-19 ont donc au moins un point commun : à l'échelle individuelle, on peut combattre leur propagation de la même manière.

C'est ce qu'on appelle les "mesures-barrières" : éviter de se serrer la main et de s'embrasser, se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans le creux de son coude ou dans un mouchoir jetable, porter un masque si on est malade...

• Le risque de décès plus élevé que la grippe

Pourtant si les symptômes sont proches, les effets ne sont pas les mêmes et le coronavirus tue plus que la grippe. "On compte 10 à 15 % de personnes hospitalisées dont 5 % en réanimation et parmi elles 2% de risque de décès" chiffre Martine Ladoucette.

En réalité, les experts évaluent ce chiffre à plus de 2%. Si on rapporte le nombre de morts dans le monde au nombre total de cas officiellement recensés à ce jour, le Covid-19, maladie provoquée par le coronavirus, tue environ 3,5% des malades diagnostiqués, avec des disparités selon les pays.

C'est plus que la grippe qui, elle, tue "1 patient infecté sur 1.000" (soit 0,1%), selon des estimations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). "Il y a toujours de grosses inconnues sur le taux de létalité du Covid-19 et il varie probablement en fonction de la qualité des systèmes de santé. Cela étant dit, il tourne autour de 2% en moyenne, soit environ 20 fois plus que pour les virus de la grippe saisonnière qui circulent actuellement", explique le Pr François Balloux, de l'University College de Londres à l'AFP.

• La crainte des "formes graves"

Au-delà des seuls chiffres de mortalité, les experts craignent que les formes graves de Covid-19 puissent toucher plus de gens que celles de la grippe, même si dans les deux cas, l'âge et la présence d'autres maladies (cardiaques, respiratoires, etc.) sont des facteurs de risque

Le Covid-19 "n'est pas une 'grippette', il peut donner des formes graves sur des personnes pas si âgées que ça", souligne le n°2 du ministère français de la Santé, Jérôme Salomon. L'analyse la plus complète à ce jour, portant sur 45.000 cas confirmés en Chine, montre que la mortalité augmente nettement avec l'âge (14,8% chez les plus de 80 ans contre 0,4% chez les quadragénaires)

Mais selon une autre étude chinoise - portant sur un nombre bien moins élevé de patients, 1.099 - 41% des cas graves avaient entre 15 et 49 ans et 31% entre 50 et 64 ans (contre 0,6% pour les moins de 14 ans et 27% pour les plus de 65 ans). "C'est vrai que plus on est âgé, plus on est fragile, plus on est exposé à des formes graves mais cela peut aussi arriver à des personnes relativement jeunes qui n'ont pas de pathologies chroniques", poursuit le Pr Salomon.

• Le coronavirus beaucoup plus contagieux

Les spécialistes semblent s'accorder sur le fait que chaque malade du Covid-19 infecte entre 2 et 3 personnes si aucune mesure n'est prise pour combattre l'épidémie (c'est ce qu'on appelle le "taux de reproduction de base" de la maladie, ou R0)

Le Covid-19 est donc plus contagieux que la grippe, pour laquelle ce taux est estimé à 1,3 personne. "Le coronavirus dans une position intermédiaire, une zone basse de dangerosité mais une zone forte de contagiosité" précise Martine Ladoucette.

• Pas de vaccin pour le coronavirus

Contrairement à la grippe, il n'existe aucun vaccin pour parer le coronavirus. "On est dans une situation inédite, il n'existe ni vaccin ni traitement, ce qui explique cet aspect anxiogène" nous indique la directrice de l'ARS Martine Ladoucette "Le virus de la grippe, on le connaît depuis 100 ans, on l'étudie très bien, (...) Là, on est vraiment sur du nouveau virus, qui certes ressemble à la grippe en termes de symptômes (on a mal à la tête, partout, on a de la fièvre) mais il y a de grandes différences", relève Jérôme Salomon.

L'une des différences est qu'"on n'est pas protégé" contre le Covid-19, ajoute-t-il : il n'y a "pas de vaccins, pas de traitement" et l'homme n'est pas naturellement immunisé contre ce nouveau virus, que son organisme n'a jamais rencontré auparavant.

La prise en charge de la nouvelle maladie consiste à traiter les symptômes. Certains patients se voient cependant administrer des antiviraux ou d'autres traitements expérimentaux, dont l'efficacité est en cours d'évaluation. Côté vaccin, malgré des recherches en cours et des effets d'annonce dans une compétition aux enjeux économiques importants, rien ne sera prêt avant de longs mois

Et quand bien même disposerait-on d'un vaccin, encore faudrait-il qu'il soit accepté par la population, dans un contexte de méfiance grandissante envers la vaccination. Les autorités sanitaires mondiales déplorent régulièrement le trop faible nombre de gens vaccinés contre la grippe (dont l'efficacité varie chaque année selon le type de virus grippaux qui circulent).

