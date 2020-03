Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La préfecture et l'Agence régionale de santé confirment ce jeudi 12 mars 2020 deux nouveaux cas de coronavirus-covid19 à La Réunion. "A ce jour, le nombre de cas avérés à La Réunion se porte donc à trois. Des précisions concernant le parcours de ces personnes seront apportées dès que possible. Pour l'heure, les patients ont été pris en charge par les équipes du CHU Nord" précise le préfet. "Dès à présent, des investigations de l'Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé publique France sont en cours pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces personnes" ajoute le préfet.

