Le syndicat des marins pêcheurs de l'océan Indien (SMPOI) demande à tous les armements de pêche de "prendre des mesures spécifiques contre le COVID-19 (Coronavirus) afin de protéger les salariés" indique le syndicat dans un communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Notre syndicat a sensibilisé la Direction sur cette problématique. Compte tenu des premiers cas du COVID-19 à La Réunion, nous attendons une réponse de la Direction avant le départ en pêche des palangriers face à cette situation exceptionnelle" précise par ailleurs le syndicat.

Trois cas ont été confirmés à La Réunion depuis ce mercredi 11 mars 2020, une cinquantaine de personnes sont en confinement pour éviter la propagation du virus.

Les dockers ont été parmis les premiers à s'inquiéter de l'importation de la maladie, notamment via l'arrivée des paquebots de croisières. Le Grand port maritime a indiqué être "en concertation étroite avec les services de l’Etat (Direction de la Mer, CROSS et l’Agence Régionale de Santé)" et avoir "mobilisé depuis fin janvier 2020 la communauté portuaire autour des procédures de renforcement des contrôles sanitaires des navires de commerce et de croisière".

