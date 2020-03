Les pharmacies sont elles aussi victimes du coronavirus. Depuis quelques jours, voire quelques semaines pour certaines enseignes, plus aucune trace de gel hydroalcoolique ou de masques chirurgicaux dans leurs rayons. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Rupture de masques, rupture de gel main " peut-on lire sur une pancarte affichée à l'entrée d'une pharmacie de Saint-Denis. Elle n'est pas la seule dans cette situation. De nord en sud et d'ouest en est, toute La Réunion doit se faire à l'évidence : il n'y a plus de gel hydro alcoolique, ni de masques de protection.



Le constat est le même pour tous : le fournisseur, qui est le même pour toutes les pharmacies de l'île, n'a plus aucun stock. Ni pour La Réunion, ni pour la métropole. "Cela fait une dizaine de jours que nous n'avons plus aucun gel, et nous ne savons pas quand nous aurons de nouveau stock" indique une pharmacie de Saint-Paul.



Si certains Réunionnais peuvent s'être jetés sur ces produits, finalement, leur pénurie est en réalité dû à une ruée collective pour tenter de se protéger contre le coronavirus. "Tout le monde s'est jeté dessus partout en France, le fournisseur n'a pas pu suivre la demande" précise un pharmacien saint-pierrois.

Des produits distribuées au compte-goutte

Désormais, ces denrées sont distribuées au compte-goutte, et seulement aux professionnels de santé. Les particuliers doivent, eux, être en possession d'une ordonnance pour se procurer un masque. Dans certains hôpitaux, ces masques sont sous scellée, et les personnels doivent signer une feuille lorsqu'ils récupèrent du gel pour les mains.



Difficile de dire quand les stocks seront renfloués, la demande ayant explosé en hexagone. En attendant, il faudra se contenter de se laver les mains – comme, on l'espère, vous le faites régulièrement.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com