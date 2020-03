Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 minutes

Le groupe E. Leclerc tient une conférence de presse, ce jeudi 12 mars 2020, pour rendre compte des engagements formulés sur la baisse des prix, à l'automne dernier. Pascal Thiaw-Kine, représentant de Michel Edouard Leclerc à la Réunion, et Fabrice Noël, directeur général du groupe sur l'île, présentent les actions concrètes pour une baisse des prix significative. Ainsi, 1000 produits vont voir leur prix baisser de 5 à plus de 20% sur l'année 2020. Concernant la pandémie de coronavirus, le groupe observe bien une ruée vers les magasins et annonce être en rupture de stock à hauteur de 16% dans son rayon épicerie. Rien que sur la journée du 11 mars, les ventes de conserves ont bondi de 60% pour les légumes et 84% pour les poissons. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

