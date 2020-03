Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

La préfecture et l'Agence régionale de la santé confirment un nouveau cas de coronavirus-covid19 à La Réunion à 18h30, ce jeudi 12 mars 2020. Ce soir, le nombre de cas avérés à La Réunion se porte désormais à quatre. Ce nouveau cas appartient au groupe des 34 personnes contact identifiées par l'ARS et la cellule régionale de Santé publique France lors de la confirmation du 1er cas. La personne concernée a été prise en charge par le CHU Nord via un parcours spécifique et dédié évitant les contacts avec tout autre patient. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

