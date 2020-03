Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

"Non la cocaïne ne protège pas contre le Covid-19". Ce démenti publié, le week-end dernier, par le ministère des Solidarités et de la Santé a de quoi faire sourire. Seulement, depuis le début de la propagation du coronavirus, beaucoup de fausses informations, insolites ou inquiétantes, prolifèrent sur les réseaux sociaux et ailleurs. Pour tordre le cou à ces idées reçues, l'Organisation Mondiale de la Santé a tenté de les regrouper et trier le vrai du faux. Tour d'horizon. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

