Cinq cas avérés à La Réunion : les précisions des autorités

La préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS) ont confirmé un 5ème cas de Covid-19 à La Réunion ce vendredi 13 mars 2020. Les investigations sont en cours et la personne est prise en charge au CHU nord. Ce vendredi, le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à cinq.

Lire aussi : Coronavirus : un 5ème cas confirmé à La Réunion

On ne sait pas encore si ce nouveau cas rejoint la liste des personnes co-exposées ayant partagé une même croisière dans les Caraïbes. Sur 5 cas au total, on sait que 3 au moins étaient ensemble sur ce bateau. L'ARS et la préfecture apporteront des précisions au cours d'une conférence de presse qui se tient dans les locaux de l'Agence régionale de santé.

Toutes les personnes ayant été en contact rapproché avec ces 5 cas ruénionnais sont désormais pistées pour être contrôlées. Cela inclue bien évidemment les personnes étant assises à côté des voyageurs dans l'avion. Avec la présence de ces 5 cas confirmés au total et l'identification de "cas contacts", on compte au moins 55 personnes qui sont actuellement confinées à La Réunion dans le cadre du coronavirus, selon les chiffres fournis par l'ARS.

Ce jeudi 12 mars dans la soirée, le président français Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des crèches, des écoles et des universités sur l'ensemble du territoire national, Métropole comme Outre-mer. Une mesure qui prend effet dès ce lundi 16 mars "jusqu'à nouvel ordre".

Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'épidémie de coronavirus-covid 19 qui touche la planète de plein fouet. Durant son allocution ce jeudi 12 mars dans la soirée, il a ordonné la fermeture, à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre", des crèches, écoles et universités pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, qui a tué 61 personnes et en a contaminé près de 3.000 en France. Il a maintenu les élections municipales dont le premier tour est prévu dimanche avec des aménagements pour éviter une longue attente aux personnes âgées, les plus vulnérables au virus. Des mesures de compensation des pertes subies par les entreprises ont également été annoncées.

Au lendemain de l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, les annonces d'annulation de plusieurs événements sportifs, culturels et politiques interviennent ce vendredi 13 mars 2020. Des annonces qui se veulent préventives, alors qu'un cinquième cas de coronavirus a été avéré à La Réunion.

Pour aller plus loin :

Coronavirus : quatre cas confirmés à La Réunion, dont trois à bord du même bateau

Coronavirus : le syndicat des marins pêcheurs demande "des mesures spécifiques"

Non la Covid-19 ce n'est pas "comme une grosse grippe"

Lire aussi : Foot : le coronavirus annule le match entre la Saint-Pierroise à la Sainte-Marienne

Annulations en série à La Réunion à cause du coronavirus