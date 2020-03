Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

La Préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS) confirment un 5ème cas de Covid-19 à La Réunion ce vendredi 13 mars 2020. Les investigations sont en cours et la personne est prise en charge au CHU nord. Ce vendredi, le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à cinq. On ne sait pas encore si ce nouveau cas rejoint la liste des personnes co-exposées ayant partagé une même croisière dans les Caraïbes. Sur 5 cas au total, on sait que 3 au moins étaient ensemble sur ce bateau. Ce jeudi 12 mars dans la soirée, le président français Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des crèches, des écoles et des universités sur l'ensemble du territoire national, Métropole comme Outre-mer. Une mesure qui prend effet dès ce lundi 16 mars "jusqu'à nouvel ordre". (Photo rb/www.ipreunion.com)

