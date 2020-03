Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

La chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion (CMAR) annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les activités de la formation initiale (apprentissage). Les apprentis regagneront leur entreprise et ce dès ce lundi 16 mars 2020. Cette décision vaut également pour les stagiaires des dispositifs prépa apprentissage et parcours d'accès à l'emploi. Les membres du personnel non vacataires (enseignants et non-enseignants) sont invités à rejoindre leur centre afin de préparer la mise en oeuvre de la formation à distance. Toutes les autres activités de la CMAR sont maintenues.

