A la veille des élections municipales, le préfet de La Réunion rappelle les mesures mises en oeuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans le contexte de progression de l'épidémie de coronavirus-COVID-19.

Des recommandations et des consignes de protection ont été communiquées à l’ensemble des maires afin de permettre le déroulement des opérations de vote pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire.



Il est recommandé aux électeurs de :

• se laver les mains avant et après le vote : le lavage des mains est la mesure " barrière " la plus efficace pour les membres des bureaux de vote et les électeurs. C’est pourquoi il a été demandé aux maires de prévoir un point de lavage des mains et, à défaut, du gel hydro-alcoolique ;

• conserver leur distance avec les autres électeurs dans les files d’attente ;

• limiter les contacts physiques avec les membres des bureaux de vote ;

• se rendre au bureau de vote munis de leur propre stylo (encre indélébile bleue ou noire).



Les membres des bureaux de vote seront "particulièrement attentifs à nos aînés et aux personnes les plus fragiles en les rendant prioritaires dans les files d’attente" explique la préfecture. Le préfet salue par ailleurs "la mobilisation exemplaire des maires et leur réactivité pour assurer la mise en œuvre de ces préconisations".



"En observant tous ces mesures simples de prévention, nous permettrons l’exercice de nos droits démocratiques en sécurité pour chacun de nous et pour les autres" précise la préfecture.



