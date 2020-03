Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

La fédération française de surf annonce ce vendredi 13 mars 2020 la suspension, "dès ce jour" de "toutes ses compétitions, rassemblements (AG en présentiel, Portes Ouvertes, ...) et formations fédérales ; ainsi que ceux de ses ligues, comité départementaux et clubs ; jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent leur reprise" déclare la fédération. Les entrainements et cours restent sous la responsabilité des structures (nombre de participants limité, milieux ouverts, attitudes barrières respectées), précise la fé&dération avant d'ajouter : "nous demandons à l'ensemble de notre réseau de respecter scrupuleusement ces consignes d'intérêt général et national". La Fédération Française de Surf met en place une organisation en télétravail, avec une présence physique restreinte en son siège.

