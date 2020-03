Au lendemain de l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, les annonces d'annulation de plusieurs événements sportifs, culturels et politiques interviennent ce vendredi 13 mars 2020. Des annonces qui se veulent préventives, alors qu'un cinquième cas de coronavirus a été avéré à La Réunion. (Photo DR)

- Politique -

Fabrice Marouvin Viramalé est la première personnalité politique réunionnaise à annoncer l'annulation de son rassemblement politique. "L’intervention du président de la République ce jeudi 12 mars 2020 nous oblige, devant la gravité de la crise, à prendre les mesures qui s’imposent", explique le candidat à la mairie de Saint-Paul dans un communiqué.

"Je prends la difficile décision d’annuler le grand meeting de ce vendredi soir sur la place du Débarcadère ainsi que tous mes rassemblements sur la voie publique. La crise impactera toute La Réunion et les mesures prises par le gouvernement nous concerneront inévitablement. Désormais, nous devrons être solidaires des mesures de santé publique."

- Sport s-

|• La ligue de football de La Réunion a pris la décision ce mardi. Le match qui devait opposer la Saint-Pierroise à la Sainte-Marienne dans le cadre du trophée des champions est annulé. La rencontre devait avoir lieu à 19 heures 30 ce samedi 14 mars 2020, au stade Michel Volnay à Saint Pierre. Le match d'ouverture où la Saint-Lousienne et l'AFFE devaient s'affronter pour le compte du trophée féminin est également annulé.

• Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, le Bureau Fédéral de la Fédération française de basketball, "réuni exceptionnellement", a décidé de reporter les championnats et coupes concernant ses clubs, en cohérence avec le secteur professionnel. Un report effectif à compter du vendredi 13 mars 2020 et jusqu’au mardi 31 mars inclus et qui concerne tous les championnats et coupes seniors et jeunes.

En réponse à ce message de la Fédération, la Ligue de basketball de La Réunion annule, elle aussi, toutes les rencontres des championnats seniors masculin et féminin ainsi que celles des catégories Jeunes dès aujourd'hui et jusqu'au 31 mars.

- Culture -

• La ville de Saint-Joseph a pris la décision d'annueler l'ensemble du programme des festivités de la traditionnelle semaine de la Saint-Jo. "Pour faire suite à la circulaire gouvernementale du 9 mars 2020, la Ville de Saint-Joseph est contrainte d'annuler l'ensemble des festivités de la Saint-Jo 2020, initialement prévues du 12 au 19 mars. Les animations prévues dans le cadre de ces festivités pourraient être reportées à une date ultérieure."

• Lunivèrsité Maron reporte la conférence de Christian Barat sur "l'approche anthropologique". "Au vu de l'évolution du Coronavirus à La Réunion, nous ne souhaitons faire prendre le moindre risque à notre population pour une conférence qui peut-être reportée. Rappelons que la Chine a réussi à stopper l'évolution du virus en confinant des dizaines de millions de personnes" note Jean-Pascal Lauret de Lunivèrsité Maron.

