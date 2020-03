Le Sakifo, le festival de toutes les musiques, doit se tenir du vendredi 29 au dimanche 31 mai à Saint-Pierre. Pour le moment aucune annulation des concerts n'est envisagée. "Depuis le début de cette crise sanitaire, nous sommes en lien avec les autorités compétentes et restons attentifs quant à l'évolution de la situation. Le dernier arrêté du ministère des Solidarités et de la Santé relatif à la pandémie de COVID-19, effectif jusqu'au 15 avril ainsi que le récent communiqué du Premier Ministre n'ont pour le moment aucun impact sur la tenue de cette 17ème édition du Sakifo musik festival" soulignent les organisateurs en soulignant "i tyenbo i larg pa"

"Bien entendu, nous nous préparons à toute situation et nous nous tenons prêts à prendre les dispositions nécessaires en cas d’annulation du festival au complet" dit encore les organisateurs avant de conclure : "vivre des épreuves, c’est dans l’ADN du Sakifo. On en a subi plusieurs et celle-ci n’est pas des moindres. Depuis la naissance du Sakifo, notre crédo n’est pas uniquement de vous proposer des concerts mais surtout de vous faire vivre de bons moments".

