Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 12 mars 20320 que tous les établissements scolaires et universitaires seraient fermés à partir du lundi 16 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre. Pour l'Université de La Réunion, un dispositif de continuité de service public est mis en place. "La fermeture de l'établissement n'empêche cependant pas la tenue des réunions internes et la tenue des instances, et ce pour assurer la continuité du service public" précise l'université de La Réunion ce vendredi

