Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La Ligue de Natation de La Réunion informe que toutes les compétitions régionales sont suspendues à compter de ce samedi 14 mars 2020 et et jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise à la suite de l'interdiction de tous les rassemblement de plus de 100 personnes. La Ligue rappelle "la préconisation fédérale de suspendre les activités au sein des clubs et de renoncer provisoirement aux activités groupées, à l'exception des groupes "élites" pour lesquelles des dispositifs étudiés avec les autorités locales peuvent être envisagés". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

