Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

La préfecture et l'Agence régionale de la santé confirment un nouveau cas de coronavirus-COVID 19 à La Réunion à 9h30, ce samedi 14 mars 2020. Sa situation sanitaire n'est pas à ce stade préoccupante. Les investigations sur son parcours sont en cours et la personne est prise en charge au CHU nord. Ce samedi matin, le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à six. Parmi ces six cas, une des personnes revenant de croisière a été placée vendredi soir en réanimation. Plus d'informations à venir dans la journée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

