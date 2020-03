Six cas avérés à La Réunion : les précisions des autorités

La préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS) ont confirmé un sixième cas de Covid-19 à La Réunion ce samedi 14 mars 2020. Les investigations sont en cours et la personne est prise en charge au CHU nord. Un des cas précédemment détecté se trouve actuellement en réanimation.

Le parcours et le profil du sixième cas avéré reste pour l'instant inconnus. Les autorités apporteront des précisions au cours de la conférence de presse organisée ce samedi en préfecture. Des nouvelles de l'état de santé de chacun des patients seront aussi données.

L'ARS est par ailleurs à la recherche de toutes personnes ayant été exposées aux différentes personnes porteuses du coronavirus, afin de les faire tester. On décompte actuellement 87 personnes en confinement. 50 personnes ayant participé à un cours de danse avec l'une des malades doivent être retrouvées et contactées. Pour l'instant, aucune des personnes co-exposées retrouvées à ce jour n'a présenté de symptômes en dehors des croisiéristes.

- Mesures de sécurité -

Edouard Philippe a annoncé ce vendredi que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient désormais interdits. La plupart des événements culturels et sportifs sont donc annulés ou reportés indéfiniment. Les écoles, crèches, et universités fermeront leurs portes lundi, comme annoncé par Emmanuel Macron ce jeudi.

Le premier tour des élections municipales, qui se dérouleront ce dimanche, sont quant à elles maintenues. Des dispositions spéciales seront misent en place pour protéger les personnes les plus fragiles.

Pour aller plus loin :

Coronavirus : un sixième cas confirmé à La Réunion, un des patients placé en réanimation

Le cinquième cas avéré est une femme de 37 ans, elle s'est rendue aux Francofolies samedi soir

Coronavirus : quatre cas confirmés à La Réunion, dont trois à bord du même bateau

Coronavirus : le syndicat des marins pêcheurs demande "des mesures spécifiques"

Non la Covid-19 ce n'est pas "comme une grosse grippe"

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com