A Madagascar, les liaisons aériennes avec l'Europe, notamment la France (La Réunion et Mayotte comprises), l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, seront suspendues pour 30 jours à partir du 20 mars 2020. L'annonce a été faite ce samedi par Andry Rajoelina, le chef de l'Etat malgache, lors d'une allocution télévisée. Les citoyens et expatriés résidents ont jusqu'au 19 mars pour rentrer dans l'île, précise nos confrères d'Orange Madagascar. Cette décision a été prise par le gouvernement pour tenter d'empêcher la propagation l'épidémie de coronavirus qui s'est accélérée dans le monde. Aucun cas n'a été détecté pour l'instant dans la Grande île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

