La préfecture et l'agence régionale de la santé confirment un nouveau cas de coronavirus-COVID 19 à La Réunion, ce dimanche 15 mars 2020. Ce dimanche matin, le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à sept au total. Le 7ème cas est un proche d'un des croisiéristes déjà atteint par le coronavirus. Il n'y a donc pas de cas contact supplémentaire. La personne est prise en charge au CHU nord. Son état de santé n'a pas été communiqué. En fin de journée, la préfecture indiquera par ailleurs si les mesures de sécurité mises en place en métropole seront appliquées dans l'île ou pas. Pour l'instant, La Réunion est au stade 1, mais les autorités n'excluent pas de passer au stade 2 dans les jours ou les semaines à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est le premier proche d'un des cas déjà avérés qui est confirmé depuis le début de l'épidémie, qui est apparue à La Réunion le 11 mars. Actuellement, sur les sept cas, un se trouve en réanimation et un a contracté une forme sévère de la maladie.

- Six autres cas avérés –

Le premier cas de coronavirus a été confirmé le mercredi 11 mars. Depuis, cinq nouveaux cas sont apparus dans l'île. L'un des patients est en réanimation, tandis qu'un autre a contracté une "forme sévère" du virus.



• Le cas déclaré ce samedi



Le sixième cas est un homme de 60 ans, ayant séjourné en métropole. Il est rentré à La Réunion le 9 mars, et a présenté des symptômes à partir du 10. Les sept personnes avec qui il a été en contact rapproché avant d'être hospitalisé ont toutes été identifiées et contactées : elles sont toutes asymptomatiques. Le patient est dans un état stable, hospitalisé au CHU Félix Guyon.



• Le premier cas



L'homme de 80 ans, confirmé comme étant le premier cas de coronavirus à La Réunion, est en réanimation depuis ce vendredi soir. Il est donc un état de santé plus que préoccupant. Il fait parti du groupe de 28 personnes ayant participé à une croisière aux Bahamas, et a transité des Etats-Unis, vers la métropole, avant de rentrer dans l'île.



• Le second cas



Le second cas avéré est une femme de 78 ans, qui a désormais contracté une "forme sévère" du virus, ont annoncé les autorités ce samedi lors de la conférence de presse. Elle fait partie du groupe des 28 croisiéristes. Cette dernière a par ailleurs été en contact avec 28 autres personnes lors d'un déjeuner familial à son retour à La Réunion.



• Un troisième cas non relié aux deux premiers



Le troisième cas n'est pas relié au groupe de croisiéristes : il s'agit d'une femme de 38 ans qui a séjourné en métropole sur une période prolongée. Elle est arrivée à La Réunion le 11 mars. A son domicile, cette femme a estimé être porteuse de symptômes et a appelé le SAMU. Son prélèvement s'est avéré positif une fois arrivée au CHU. Elle n'a été en contact qu'avec peu de personnes.



• Un quatrième cas, relié aux croisiéristes



Un troisième membre du groupe de croisiériste a contracté le virus. L'annonce a été faite ce jeudi 12 mars. Cet homme n'a eu que très peu de contact avec des personnes, et se trouve toujours dans un état stable à l'hôpital. Son fils, qui l'a côtoyé, ne présente aucun symptôme actuellement.



• Le cinquième cas revient de métropole



Le cinquième cas confirmé est une femme de 37 ans qui a contracté le virus lors d'un séjour en métropole, et n'a développé des symptômes que plusieurs jours après son retour dans l'île. Elle a eu l'occasion d'être en contact avec de nombreuses personnes dont : sept contacts familiaux, 15 professionnels, ainsi que 50 personnes avec qui elle a assisté à un cours de danse.



Sa famille et ses collègues ont tous été contactés et ne présentent aucun symptôme. Les personnes présentes à son cours de danse doivent encore être identifiées. L'ARS a indiqué samedi avoir des difficultés à retrouver ces personnes.



Par ailleurs, cette femme était présente aux Francofolies samedi dernier. Elle était accompagné d'un.e ami.e. Elle a indiqué être restée en retrait de la foule et n'aurait pas commandé de boisson ou de nourriture, ni déposé d'affaires au vestiaire. L'ARS a affirmé que le risque de "co-exposition est très très faible voire négligeable".



Au total, 78 personnes sont en confinement.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com