Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

"Suite aux nouvelles de l'ARS concernant le dernier cas de covid-19 dépisté, nous avons eu les informations suivantes : la personne aurait fréquenté notre établissement le mardi 10 mars" annonce l'établissement situé à Saint-Pierre. Les personnes concernées sont donc appelées à se manifester auprès de l'ARS. L'un des cas confirmés de La Réunion a en effet participé à un cours de danse collectif, où 50 personnes étaient présentes. " Par précaution et en collaboration avec le professeur de danse et l'ARS, nous demandons à toutes les personnes ayant participé au cours de danse de Kizomba le mardi 10 mars de 19h à 23h, de contacter le numéro suivant : 0262 93 94 15 et de suivre leurs instructions" précise-t-il dans un communiqué publié sur Facebook.

