Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Ce dimanche 15 mars 2020, deux nouveaux cas de Covid-19 sont confirmés par la préfecture de La Réunion, qui en compte désormais neuf au total. Il s'agit d'un couple de personnes âgées qui n'a rien à voir avec le groupe de croisiéristes qui compte 3 cas avérés parmi les 9 que compte La Réunion désormais. Un point devrait être tenu par le préfet dans la journée afin de donner de plus amples détails de ces derniers cas. Il fera également le point sur les mesures fortes du gouvernement qui s'appliquent désormais à La Réunion, en accord avec la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Celle-ci a tenu une visioconférence avec les préfets des territoires ultramarins et a décidé que tous les lieux publics "non indispensables" aux Réunionnais et Réunionnais seront fermés jusqu'à nouvel ordre à partir de ce lundi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

