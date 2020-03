Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le président malgache Andry Rajaoelina a annoncé ce samedi 14 mars sa décision de suspendre ses liaisons aériennes avec l'Europe, et notamment l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne, mais aussi avec La Réunion et Mayotte. Face à cette décision souveraine et toutes leurs conséquences, Air Austral se voit contrainte de suspendre ses vols de/vers Madagascar selon les directives transmises par le gouvernement malgache. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

