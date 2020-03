Publié il y a 2 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

La pandémie de coronavirus progresse en Métropole comme dans les territoires ultramarins et le gouvernement a enjoint ce dimanche 15 mars les Français à respecter les consignes pour freiner la propagation du coronavirus. Ainsi sur l'ensemble de la France, les lieux publics "non indispensables" sont fermés : bars, restaurants, cinémas, salles de sport... De nombreuses institutions ferment également leurs services d'accueil comme la Sécurité sociale ou les impôts. A La Réunion on compte toujours 9 cas confirmés de coronavirus au total. Le bilan général en France monte à 127 morts et 5.423 cas confirmés, soit 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires en 24 heures. Suivez notre live pour connaître toutes les nouveautés concernant les mesures appliquées à La Réunion, l'avancée de l'épidémie et les différentes fermetures ou annulations sur l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

