Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Emmanuel Macron s'exprime en direct à la télévision ce lundi 16 mars 2020. Le chef de l'Etat a annoncé que les trajets devaient dorénavant être réservés aux déplacements strictement nécessaires, sous peine de sanctions. Il a également annoncé que le second tour des municipales serait reporté. Toutes les réformes en cours sont suspendues, y compris celle des retraites. C'est ce nouveau train de mesures qui est annoncé au cours de l'allocution télévisé du président de la République. Le bilan de l'épidémie a grimpé dimanche à 127 morts et 5.423 cas confirmés en France, soit 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires en 24 heures. a La Réunion 9 cas avérés sont recensés. Restez avec nous pour prendre connaissance de ces annonces en direct

Emmanuel Macron s'exprime en direct à la télévision ce lundi 16 mars 2020. Le chef de l'Etat a annoncé que les trajets devaient dorénavant être réservés aux déplacements strictement nécessaires, sous peine de sanctions. Il a également annoncé que le second tour des municipales serait reporté. Toutes les réformes en cours sont suspendues, y compris celle des retraites. C'est ce nouveau train de mesures qui est annoncé au cours de l'allocution télévisé du président de la République. Le bilan de l'épidémie a grimpé dimanche à 127 morts et 5.423 cas confirmés en France, soit 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires en 24 heures. a La Réunion 9 cas avérés sont recensés. Restez avec nous pour prendre connaissance de ces annonces en direct