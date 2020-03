"Le CRGT vous informe qu’au vu du contexte gestion du Covid 19, le fonctionnement du service se fera en mode dégradé à partir de 12h ce jour. De ce fait, seule la diffusion de l’information prioritaire sera assurée par notre service via l’envoi de communiqué et sera également disponible sur notre serveur audiotel au 0262 97 27 27. La gestion de l’information en temps réel sera quant à elle toujours assurée via les panneaux à messages variables. Il est rappelé qu’il ne faut emprunter le réseau routier qu’en cas de nécessité (travail, soin etc.) et les règles de bonnes conduites pour éviter au maximum les incidents sur le réseau routier. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation."