Monseigneur Gilbert Aubry précise les dispositions à respecter en période de confinement. "Les catholiques sont invités à "vivre ce moment difficile comme un authentique pèlerinage de carême vers Pâques". Chaque dimanche, une messe réalisée sans public sera diffusée en direct sur Réunion la 1re (TV), indique le diocèse sur son site. Toutes les messes sont supprimées sauf les enterrements, "avec un public réduit". (Photo d'illustration monseigneur Aubry rb/www.ipreunion.com)

Voici le communiqué de monseigneur Aubry :

"Chers frères prêtres,

Chers frères diacres,

Chères religieuses,

Chers Amis,



Suite à l’intervention du Président de La République hier soir et à la déclaration du Ministre de l’Intérieur qui s’en est suivie :



Toutes les messes même en semaine, baptêmes, mariages, confessions, chemins de croix, rencontres, activités pastorales en groupe sont supprimées. Il faut avertir dès maintenant les personnes concernées pour les baptêmes et les mariages. Seules les célébrations d’obsèques sont possibles avec un public réduit.



Les églises restent ouvertes. Si les mesures de sécurité sont assurées, il est bon d’exposer le Saint Sacrement. Nettoyer et désinfecter l’église régulièrement.



Les cures doivent demeurer fonctionnelles en étant joignables téléphoniquement pour les urgences. Pas d’accueil physique. Dans le cas où la présence d’un personnel est nécessaire, pour pouvoir se déplacer, il doit être muni :

- d’une attestation du curé justifiant cette présence nécessaire de l’employé

- et d’une attestation de déplacement dérogatoire de l’employé (cf. modèle, à télécharger)

Les employés doivent être en mesure de fournir aux contrôles de police ces deux attestations pour éviter une contravention. Ces dispositions sont en vigueur jusqu’au moment où le président de la République mettra fin aux obligations de confinement nécessaire pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il est toujours indispensable de veiller à la mise en pratique des mesures barrière déjà préconisées.

Messes dominicales sur Réunion la 1re



Suite à des échanges avec Réunion la 1ère (TV), une messe télévisée réalisée sans public sera diffusée en direct chaque dimanche et ce, dès ce 3e dimanche de carême, de 10 heures à 11 heures, jusqu’à Pâques. Radio Arc-en-Ciel développera des programmes spéciaux relayant aussi ces messes, tout en gardant son programme habituel de diffusion des messes. D’autres informations vous seront transmises prochainement.



La pandémie ne cesse de s’étendre. Des situations ne cessent d’évoluer et exigent, selon les circonstances, de repenser les mesures de protection tant dans la société civile que dans nos instances et nos rassemblements d’Eglise. Nous devons tous faire preuve d’adaptabilité devant cette situation exceptionnelle pendant laquelle chacun de nous doit prendre part à l’engagement solidaire et citoyen permettant de faire face à la crise sanitaire.

“Accueillir ce moment comme un appel de Dieu...”



Je souhaite à chacun de vous la Lumière, la Force et la santé nécessaires pour vivre ce moment difficile comme un authentique pèlerinage de carême vers Pâques. Il est important pour nous, prêtres, diacres, religieux, religieuses et tous les fidèles laïcs, d’accueillir ce moment comme un appel de Dieu à nous rapprocher de plus en plus de la source eucharistique. Le manque creuse en nous un appétit que l’Esprit comblera le moment venu. Déjà, dès maintenant, nous avons la certitude que Dieu nous aime et la fidélité de Dieu à nous aimer est à toute épreuve. Que Dieu nous bénisse tous.



Bien en communion et très cordialement.



Monseigneur Gilbert AUBRY"