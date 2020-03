Suite à l'épidémie du COVID-19 et, en accord avec les instructions gouvernementales visant à limiter les déplacements individuels, La Région Réunion dans le cadre du plan de continuité des services vous informe des dispositions prises concernant les grands chantiers. Voici le communiqué de la Région. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Le chantier de construction du pont de la Rivière des galets a mis en sécurité et arrêté jusqu’à nouvel ordre pour la protection des équipes en place.



Le lancement du chantier du Nouveau Pont sur la Rivière Saint-Denis ( NPRSD) sera décalé pour un début en toute sécurité. Il en est de même pour le chantier de la Ravine des grègues à Saint-Joseph



Le chantier de la Nouvelle Route du Littoral ( NRL) est lui aussi mis en sécurité pour l’instant.



Concernant la gestion des routes nationales qui est une compétence régionale, le CRGT reste mobilisé en équipe réduite pour un accompagnement 7 jours / 7 et 24h/24 pour informer les automobilistes sur leur trajet et les prévenir des dangers éventuels.



Concernant les patrouilles de la direction des routes, elles sont toujours en activité pour accompagner les automobilistes, surveiller le trafic et intervenir en cas d’incidents routiers.



Une surveillance renforcée est maintenue sur la route du littoral et la RN1005, route de Cilaos.



Soyez prudents, restez chez vous. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution de la situation."