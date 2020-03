Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

A 15h, heure locale, La Réunion sera officiellement confinée, en même temps que les Métropolitains et les autres territoires ultramarins. Les déplacements doivent être réduits au maximum, les trajets effectués doivent être uniquement "essentiels" sous peine de sanction. Ainsi la forte affluence dans les magasins se confirme plus que jamais depuis l'annonce de ce confinement. Ce mardi 17 mars, c'est la ruée dans les supermarchés. Les rayons et les caisses sont bondées, malgré la demande du chef de l'Etat de faire ses courses "avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins un mètre". (Photos rb/www.ipreunion.com)

