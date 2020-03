Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Ce mardi soir 17 mars 2020, trois nouveaux cas coronavirus ont été confirmés par la préfecture et l'Agence régionale de santé. Avec ces trois nouveaux malade recensés en une seule journée, "le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à douze au total" indique le préfet. Le représentant de l'Etat estime que l'île est en "état d'alerte rouge". Ce bilan arrive alors que depuis 15 heures ce mardi La Réunion - comme le reste du territoire français -, est confinée pour une durée 15 jours minimum. "Nous sommes en alerte rouge" a commenté le préfet Jacques Billant. Selon sont autorisées, notamment, les sorties pour aller travailler (si on ne peut pas télétravailler), faire ses courses ou rendre visite à un proche en situation d'urgence Le but est d'éviter la propagation du coronavirus. Pour rappel, les infractions aux mesures de confinement seront sanctionnées d'une amende de 135 euros, après "une journée de sensibilisation" où elle s'élevait à 38 euros. Suivez avec nous en direct les informations relative à cette crise sanitaire sans précédent depuis un siècle (Photo rb/www.ipreunion.com)

