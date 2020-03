Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

La ministre des Outre-mer Annick Girardin fait un point ce mercredi 18 mars 2020 sur le suivi de l'épidémie de Covid-19 et des dispositifs mis en place par l'État dans les territoires ultramarins. La Réunion, au même titre que la Métropole ou que les autres DOM, est concernée par les mesures de confinement demandées par le gouvernement lundi 16 mars. Ce mercredi en fin de journée, l'Agence régionale de la santé de La Réunion a également annoncé deux cas supplémentaires, faisant monter le total de cas avérés à 14 sur l'île. Il n'a pas été estimé nécessaire de couper les liens aériens entre La Réunion et la Métropole mais la préfecture demande d'être responsable et renoncer aux séjours non essentiels. Les passagers de retour de métropole devront en tout cas remplir un engagement sur l'honneur de se confiner pendant 14 jours, par sécurité. Suivez la prise de parole d'Annick Girardin en direct avec nous. La ministre des Outre-mer s'exprime de Paris.

La ministre des Outre-mer Annick Girardin fait un point ce mercredi 18 mars 2020 sur le suivi de l'épidémie de Covid-19 et des dispositifs mis en place par l'État dans les territoires ultramarins. La Réunion, au même titre que la Métropole ou que les autres DOM, est concernée par les mesures de confinement demandées par le gouvernement lundi 16 mars. Ce mercredi en fin de journée, l'Agence régionale de la santé de La Réunion a également annoncé deux cas supplémentaires, faisant monter le total de cas avérés à 14 sur l'île. Il n'a pas été estimé nécessaire de couper les liens aériens entre La Réunion et la Métropole mais la préfecture demande d'être responsable et renoncer aux séjours non essentiels. Les passagers de retour de métropole devront en tout cas remplir un engagement sur l'honneur de se confiner pendant 14 jours, par sécurité. Suivez la prise de parole d'Annick Girardin en direct avec nous. La ministre des Outre-mer s'exprime de Paris.